Грузинские активисты призвали соотечественников отменить туры за границу

ТБИЛИСИ, 22 июн – РИА Новости. Группа грузинских активистов призывает соотечественников в ответ на туристическое эмбарго России отменить туры за границу и провести отпуск внутри страны, чтобы помочь экономике.
Инициатором данной кампании является председатель Ассоциации юридических фирм Звиад Кордзадзе.
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"У моей идеи нет претензии создать экономическое чудо. Это ответ на эмбарго… инициатива призывает граждан, которые планировали провести отпуск за рубежом, выделить одну неделю и отдохнуть внутри страны, подарить неделю нашему туризму и потратить эти деньги в Грузии. Не знаю, какой экономический эффект может это дать, но иногда поддержка своей страны является более важным, чем экономический эффект", - заявил он в эфире телекомпании Рустави 2".
Телекомпания отмечает, что присоединяется к данной инициативе и призывает остальных граждан к тому же.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.