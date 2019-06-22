Грузинские активисты призвали соотечественников отменить туры за границу

ТБИЛИСИ, 22 июн – РИА Новости. Группа грузинских активистов призывает соотечественников в ответ на туристическое эмбарго России отменить туры за границу и провести отпуск внутри страны, чтобы помочь экономике.

Инициатором данной кампании является председатель Ассоциации юридических фирм Звиад Кордзадзе.

"У моей идеи нет претензии создать экономическое чудо. Это ответ на эмбарго… инициатива призывает граждан, которые планировали провести отпуск за рубежом, выделить одну неделю и отдохнуть внутри страны, подарить неделю нашему туризму и потратить эти деньги в Грузии. Не знаю, какой экономический эффект может это дать, но иногда поддержка своей страны является более важным, чем экономический эффект", - заявил он в эфире телекомпании Рустави 2".

Телекомпания отмечает, что присоединяется к данной инициативе и призывает остальных граждан к тому же.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.