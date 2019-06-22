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РИА Новости

Спецпосланник ООН по Ливии провел переговоры с Хафтаром

Вчера, 17:46
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКомандующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Специальный посланник ООН по Ливии Гассан Саляме встретился с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром на базе Ар-Раджма, где стороны обсудили причины начала боестолкновений в Триполи, сообщается в заявлении миссии ООН.
"Спецпосланник генерального секретаря по Ливии Гассан Саляме встретился сегодня с командующим Халифой Хафтаром в Ар-Раджме",- написано в коммюнике.
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Согласно заявлению, в ходе встречи обсуждались "причины, приведшие к боестолкновениям, происходящим сейчас в Триполи, и гуманитарная ситуация, а также возможности ускорения к переходу на этап политического решения".
Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Лояльные правительству формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В районе Триполи продолжаются позиционные бои.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Восточные власти сотрудничают с армией Хафтара.
По данным ВОЗ, в результате боев за Триполи погибли по меньшей мере 691 человек и более 4 тысяч получили ранения.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЛивияООНВ мире
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