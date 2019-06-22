Спецпосланник ООН по Ливии провел переговоры с Хафтаром

БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Специальный посланник ООН по Ливии Гассан Саляме встретился с командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром на базе Ар-Раджма, где стороны обсудили причины начала боестолкновений в Триполи, сообщается в заявлении миссии ООН.

"Спецпосланник генерального секретаря по Ливии Гассан Саляме встретился сегодня с командующим Халифой Хафтаром в Ар-Раджме",- написано в коммюнике.

Согласно заявлению, в ходе встречи обсуждались "причины, приведшие к боестолкновениям, происходящим сейчас в Триполи, и гуманитарная ситуация, а также возможности ускорения к переходу на этап политического решения".

Хафтар 4 апреля начал наступление на Триполи для его "освобождения от террористов". Лояльные правительству формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В районе Триполи продолжаются позиционные бои.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент под руководством Агилы Салеха, а на западе, в Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Восточные власти сотрудничают с армией Хафтара.