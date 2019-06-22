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РИА Новости

В Екатеринбурге потушили пожар в цехе лакокрасочных материалов

Вчера, 17:44
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе лакокрасочных материалов в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что цех лакокрасочных материалов загорелся в Екатеринбурге, площадь пожара составляла 600 квадратных метров, но позже увеличилась до 2,2 тысячи. В 16.38 мск возгорание было локализовано.
"В 19.07 (17.07 мск) открытое горение на пожаре по улице Труда в Екатеринбурге ликвидировано. Сейчас огнеборцы проводят проливку и разбор сгоревших конструкций", – говорится в сообщении.
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