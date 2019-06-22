Эксперт прокомментировал запрет на авиасообщение с Грузией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Запрет на воздушные перевозки граждан из России в Грузию является напоминанием для Тбилиси, что "не стоит дергать тигра за усы", считает директор ростовского центра информационного и общественного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.

"Россия просто напоминает Грузии, что она сильная и добрая страна, но нельзя позволять себе дергать тигра за усы... Тигр добрый, но это ему надоедает", - сказал Попов РИА Новости.

По его мнению, последние события в Тбилиси - это отголоски русофобии, которая никогда не умирала в государственной политике Грузии, и наиболее ярко проявила себя в президентство Михаила Саакашвили.

Так, в 2008 году Грузия "пошла на поводу у агрессивных сил запада, но Россия не оставила народы Южной Осетии и Абхазии", отметил эксперт.

"При этом Россия могла поступить в отношении Грузии гораздо более сурово. Даже представители грузинской общественности говорили, что сами удивлялись, насколько российские военные филигранно уничтожали военную инфраструктуру и не трогали людей", - сказал Попов.

Кроме того, по его словам, Россия начала делать послабления для новой власти, пришедшей на смену Саакашвили, - открыла свой рынок для экспорта грузинской продукции, для рабочей силы из Грузии.

"Правящий режим это недооценил, назвав Россию агрессором... Теперь Россия начала ужесточать линию поведения", - добавил собеседник.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.