Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T17:26Z
https://ria.ru/20190622/1555817629.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155478/77/1554787780_0:46:2661:1543_1036x0_80_0_0_0e1eb88ad746a92bc06f138b21c449b7.jpg
РИА Новости
Туризм

Приостановка Россией турпотока вредит только Грузии, считает Пушков

Вчера, 17:26
2673
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что приостановка турпотока из России вредит только Грузии, а не обеим странам.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сообщили РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Канатная дорога в городе Тбилиси в Грузии
Вчера, 14:53
Около трех с половиной тысяч россиян купили билеты в Грузию до Нового года
"Власти Грузии пытаются сделать вид, будто приостановка турпотока из России одинаково вредит интересам обоих государств. Отнюдь. Она вредит Грузии, которая лишается крупных доходов от наших туристов. Что же, пусть держат в узде своих невменяемых. Невменяемость обходится дорого", - написал Пушков в Twitter.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
7520208
Обсудить 0
ТуризмПротесты в ГрузииАлексей ПушковВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию
РИА
Новости
Эксперт прокомментировал запрет на авиасообщение с Грузией
Грузинские активисты призвали соотечественников отменить туры за границу
Нино Бурджанадзе
Бурджанадзе надеется, что Россия ограничится туристическим эмбарго
Лента
новостей
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Россия может принять более жесткие меры против Грузии, считает эксперт
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
МИД ответил на заявление США об "угрозе российского ядерного удара"
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
МИД Польши поддержал протестующих в Грузии
В Грузии пообещали сделать все для сохранения интересов страны
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов
Эксперт сравнил подходы Зеленского и Порошенко к внешней политике
Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Два грузинских кафе повысили цены для россиян
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
09:56Лидеры стран АСЕАН открыли хранилище гуманитарной помощи
Лента новостейМолния