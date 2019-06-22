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РИА Новости

Гонконгская полиция назвала осаду здания своей штаб-квартиры незаконной

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Жанна МанукянСитуация возле здания центрального управления полиции Гонконга, которое 15 часов находилась в осаде протестующих. 22 июня 2019
Ситуация возле здания центрального управления полиции Гонконга, которое 15 часов находилась в осаде протестующих. 22 июня 2019
© РИА Новости / Жанна Манукян
ГОНКОНГ, 22 июн – РИА Новости. Полиция Гонконга осудила действия демонстрантов, которые осадили здание ее центрального управления, назвав их "незаконными и иррациональными".
Ранее противники законопроекта об экстрадиции на 15 часов взяли в осаду штаб-квартиру гонконгской полиции, заблокировав сотрудников внутри. Участники акции требовали прекратить классифицировать демонстрации 12 июня, когда на улицы вышло более 1 миллиона человек, как "беспорядки" и освободить всех задержанных. Полиция не выполнила их требований, однако и не применила силу, несмотря на то, что протестующие изрисовали стены здания различными надписями и закидали сырыми яйцами. К полудню субботы толпа полностью разошлась, дороги в районе были расчищены, движение восстановлено.
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"Полиция продемонстрировала высшую степень толерантности в отношении протестующих, собравшихся возле здания штаб-квартиры, но их методы выражения своего мнения стали незаконными, иррациональными и неразумными. Полиция будет преследовать эти незаконные действия", - говорится в заявлении полиции.
Ведомство отмечает, что протестующие, окружив штаб-квартиру, использовали заводские ограждения и различные предметы для блокировки ворот, бросали яйца, рисовали граффити на внешних стенах здания, а также заклеили изолентой камеры видеонаблюдения. Кроме того они брызнули масло в сотрудника полиции и ослепляли лазерами.
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Как передает корреспондент РИА Новости, в субботу днем сотрудники городских служб смывали надписи и следы сырых яиц на стенах здания, а также сметали яичную скорлупу с асфальта.
Полиция отметила, что действия протестующих серьезным образом сказались на ее работе, в том числе на оказании экстренных услуг населению. Работа дежурной части в полицейском участке в районе Ваньчай была приостановлена с 13.40 пятницы, что сделало невозможным среагировать на 60 экстренных звонков.
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Протесты из-за готовящего закона об экстрадиции начались в Гонконге в начале июня, демонстрации стихли после приостановки рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Но противники законопроекта остались недовольны и потребовали от главы администрации Кэрри Лэм полного отказа от него и выдвинули властям ультиматум, согласно которому Лэм должна была выступить до 17.00 по местному времени (12.00 мск) в четверг с соответствующим заявлением. Этого не произошло, в связи с чем демонстрации, хоть и не столь масштабные как ранее, возобновились.
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