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РИА Новости

Стрельба у торгового центра во Владивостоке попала на видео

Вчера, 17:14
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Портал VladNews опубликовал видео конфликта со стрельбой около торгового центра во Владивостоке.
На кадрах видно, как несколько молодых людей устраивают драку на автостоянке. Один из них достает оружие, похожее на автомат или ружье, и открывает огонь.
В пресс-службе управления МВД по Приморскому краю сообщили, что в результате конфликта два человека получили ранения и были госпитализированы.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его.
Конфликт со стрельбой в подмосковном кафе
9 марта, 13:51
Массовая драка в подмосковном кафе попала на видео
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