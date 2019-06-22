Стрельба у торгового центра во Владивостоке попала на видео

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Портал VladNews опубликовал видео конфликта со стрельбой около торгового центра во Владивостоке.
На кадрах видно, как несколько молодых людей устраивают драку на автостоянке. Один из них достает оружие, похожее на автомат или ружье, и открывает огонь.
В пресс-службе управления МВД по Приморскому краю сообщили, что в результате конфликта два человека получили ранения и были госпитализированы.
Полицейским удалось установить личность подозреваемого и задержать его.
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