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РИА Новости
Культура

Сын Натальи Водяновой принял участие в модном показе

Вчера, 23:18
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкНаталья Водянова на Каннском кинофестивале
Наталья Водянова на Каннском кинофестивале
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сын супермодели Натальи Водяновой 17-летний Лукас Портман поучаствовал в модном показе во Франции.
"Лукас, я твой главный фанат! Первое шоу моего ребенка. Спасибо большое организаторам", - написала в своем Инстаграме Наталья Водянова, сопроводив пост видео с показа.
Супермодель знакома со многими мировыми дизайнерами, поэтому к Лукасу Портману было приковано много внимания. Однако, несмотря на волнение, юноша не подвел маму и успешно дебютировал в показе, не хуже профессиональных моделей.
Он представил байкерскую куртку цвета металлик и мешковатые черные брюки. Образ дополнили белые кроссовки и футуристические очки.
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