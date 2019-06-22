Сын Натальи Водяновой принял участие в модном показе

"Лукас, я твой главный фанат! Первое шоу моего ребенка. Спасибо большое организаторам", - написала в своем Инстаграме Наталья Водянова, сопроводив пост видео с показа.

Супермодель знакома со многими мировыми дизайнерами, поэтому к Лукасу Портману было приковано много внимания. Однако, несмотря на волнение, юноша не подвел маму и успешно дебютировал в показе, не хуже профессиональных моделей.