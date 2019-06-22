Американцы мало знают о роли СССР в войне, считает историк

ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Современные американцы мало или ничего не знают о том, какую роль Советский Союз сыграл в разгроме фашистской Германии, однако дело не в антироссийской политике, считает профессор, директор Центра военной истории при Университете Северного Техаса Джеффри Вавро.

Что лучше продается

"Вторая мировая война - наиболее активно освещаемая в США война в плане популярной истории, популярного телевидения. Правда, это самая неверно понимаемая война в плане того, как она разворачивалась, как она была выиграна", - сказал он РИА Новости.

По его словам, обычно войну рассматривают как американский поход против нацизма.

"Советская часть совершенно игнорируется, несмотря на тот факт, что советские войска уничтожили до 75 процентов немецких сил и подмяли основную массу немецких войск во время войны. Эти факты совсем не принимаются во внимание американским обществом", - признает историк.

Это происходит потому, что авторы исторических работ идут навстречу интересам широкой американской аудитории и подают тему так, как она лучше "продается", считает он.

"Это никак не связано с антироссийским или антисоветским уклоном. Это больше о том, что лучше продается. Если вы пойдете на канал Discovery, или History Channel и предложите программу про Восточный фронт, это просто не будет настолько востребовано, как программа о D-Day (день высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года - ред.)", - говорит Вавро.

Аналогичная ситуация с авторами книг. По его словам, подобная картина наблюдается не только в США. В Великобритании, говорит Вавро, история Второй мировой подается исключительно через призму роли этой страны в ней.

Профессионалы знают

В профессиональной среде историков, конечно, все знают, как все обстояло на самом деле, заверяет Вавро.

"Когда я преподаю, я всегда подчеркиваю роль Советского Союза, потому что это то, где были уничтожены немецкие вооруженные силы на Восточном фронте", - говорит профессор.

По его словам, представить Вторую мировую войну без советской борьбы с немцами - это значит представить войну, в которой либо немцы победили бы, или немцы захватили и оккупировали большую часть европейской территории, или немцы бы проиграли, но после гораздо более длительной войны.

Он обратил внимание на то, что сегодня в вузы приходят студенты, которые родились уже после распада Советского Союза, и они имеют весьма смутное представление о нем вообще, не говоря уже о его роли в войне.

"И это не политический вопрос, это вопрос того, чему их учат. И применительно ко Второй мировой в том объеме, в котором ее преподают в средней школе, это просто ужатая версия, которая пытается вместить все, и если там и уделяется внимание военному аспекту, то это будет только американский аспект", - сказал Вавро.

Второй фронт

По его мнению, не факт, что Советский Союз смог бы в одиночку победить Германию, если бы союзники не вступили в войну. Союзники, с одной стороны, оттянули часть немецких сил, с другой стороны, именно их бомбардировками была подорвана военная промышленность Германии. Если бы не это, то немцы продолжали бы производить военную технику, а также разрабатывать новые виды вооружений: реактивные истребители, ракеты, ядерное оружие, считает собеседник агентства.

"Так что не думаю, что СССР мог бы победить. Если бы они втянулись в затяжную изнурительную войну, то они в какой-то момент наверняка пришли бы к переговорам и договорились, но не думаю, что они могли бы победить немцев. Хотя я могу ошибаться", - сказал Вавро.

По его словам, союзники не имели намерений затягивать открытие второго фронта, чтобы обескровить Красную армию.

"Рузвельт и Черчилль были очень обеспокоены тем, что, если СССР падет, то они останутся один на один против усиленной немецкой армии, которая получила бы доступ ко всем советским ресурсам… Думаю, прежде всего, это было из-за логистических сложностей, связанных с организацией крупного вторжения через пролив. Им надо было перевезти целую армию через море, высадить на серьезно укрепленное побережье и продвинуть вглубь территории", - считает историк.

По его мнению, долгое время потребовалось, чтобы разработать и произвести в необходимом количестве десантные корабли, инфраструктуру для закрепления на берегу, а также нарастить авиационные ресурсы для массированной бомбардировки.