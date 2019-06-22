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РИА Новости

В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы

Вчера, 16:53
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США, сообщила судебная организация вооруженных сил Ирана.

"Постановление о повешении бывшего сотрудника, работавшего на договорной основе в министерстве обороны, который шпионил в пользу правительства США, было приведено в исполнение", - говорится в сообщении организации.

Отмечается, что казнен был Джалял Хаджи Завар, который сотрудничал с ЦРУ в 2010-2011 годах. Он был отстранен от службы, его обвинили в шпионаже в пользу США и во время проводившегося в отношении него расследования в его квартире было найдено в том числе шпионское оборудование.
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