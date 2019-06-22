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РИА Новости

Родители, у которых забрали двух детей в Москве, не были сатанистами

Вчера, 16:52
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Родители двух девочек, которых нашли в непригодной для жизни квартире в Москве, не были сатанистами, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее РЕН ТВ сообщало, что полиция пришла по вызову в московскую квартиру и обнаружила двух детей, которые не знали своих имен, не ходили в детский сад и школу и играли среди грязи. Отмечалось, что в квартире стены были покрыты антихристианскими плакатами, которые прославляли дьявола. Также сообщалось, что в помещении находились лошадиный и козлиный черепа, сатанистская атрибутика была на каждом углу.
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"В средствах массовой информации появились публикации об изъятии двоих детей из семьи – сатанистов. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работникам соцзащиты было известно об этой семье, с середины мая сотрудники пытались установить контакт с родителями девочек.
"На номер неотложной помощи "051" в середине мая поступила информация о том, что в одной из квартир проживает семья с двумя детьми, которые не гуляют на улице и не посещают школу. В тот же день по адресу проживания семьи выехали специалисты соцзащиты. Дверь в квартиру никто не открыл", - добавили в пресс-службе.
Как уточнили в департаменте, на следующий день сотрудникам социальной службы дверь открыли, но в квартиру не пустили, родители на контакт не шли. После этого информацию об отсутствии контакта с семьей и о том, что дети не посещали школу, направили в комиссию по делам несовершеннолетних, в полицию и поликлинику.
Сейчас дети находятся в медицинском учреждении, где с ними работают психологи и другие специалисты.
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