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РИА Новости

МИД осудил подход США к ядерному планированию

Вчера, 16:49
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. США возвращаются в подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" казалась им допустимой, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
"Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу", - говорится в его комментарии.
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"Это была реальность". Военный эксперт о планах США разбомбить СССРСистема ПВО и создание советской ядерной бомбы сдержали США от бомбардировки объектов СССР, заявили в концерне ВКО "Алмаз-Антей". Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik отметил, что подобные планы со стороны американцев действительно были.
По словам Кожина, с этим могут быть связаны усиливающиеся признаки желания Вашингтона отказаться от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия.
Комментарий, опубликованный ведомством, связан появившимися в СМИ ссылками на высказывания зампредседателя Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Пола Селвы, который, как отмечают в МИД, попытался обосновать планы по оснащению баллистических ракет подводных лодок Trident ядерными боезарядами пониженной мощности "мифической угрозой" нанесения РФ ядерного удара по территории США.
Кожин отметил, что в Вашингтоне прекрасно знают, что дистанционно определить мощность летящей вражеской боеголовки до момента её подрыва невозможно - одна и та же ракета в принципе может нести разную "начинку". В связи с этим, отметил он, любой зафиксированный российской системой предупреждения о ракетном нападении пуск по России стратегического носителя ядерного оружия, вне зависимости от мощности размещённого на нём боезаряда, будет расцениваться как агрессия с применением ядерного оружия со всеми вытекающими из этого последствиями в плане реагирования.
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