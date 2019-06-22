Грузию призвали извиниться за атаку на российских депутатов

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает, что грузинские власти должны извиниться перед Россией за недружественный прием депутатов.

"Я думаю, что грузинские власти должны извиниться перед РФ за столь недружественный прием делегации РФ. Я все-таки считаю, что здравый смысл должен возобладать, и ситуация в Грузии стабилизируется в ближайшие недели, и россияне смогут снова беспрепятственно посещать эту красивую страну с богатой историей и гостеприимным народом", - сказал РИА Новости Брод.

По его словам, решение президента РФ Владимира Путина о запрете полетов российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля продиктовано интересами безопасности россиян.

"С другой стороны возникает вопрос, если кто-то из россиян продолжает какие-то деловые, культурные контакты в Грузии, если у кого-то там остались родственники и нужно срочно вылететь к ним, какие есть альтернативные варианты? Я считаю, что это обстоятельство тоже необходимо продумать, нужно подумать об их правах и жизненных потребностях, о тех людях, которым необходимо продолжать контакты с Грузией", - рассказал член СПЧ.

По его мнению, ситуация в Грузии вызывает тревогу, потому что там налицо политический кризис. "То, что произошло в парламенте Грузии по отношению к российской делегации, это просто позор, это беспрецедентный всплеск русофобии, попрание норм дипломатии, международного права. Потом эта русофобия может перекинуться и на русских, которые проживают в Грузии, и на туристов из Российской Федерации", - добавил он.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.