Минпромторг предложил проводить контрольные закупки на АЗС

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Росстандартом в рамках мер борьбы с недоливами топлива на АЗС разрабатывает изменения в нормативную базу для ввода дополнительного основания для проведения внеплановой проверки и права контрольной закупки при осуществлении федерального государственного метрологического надзора, говорится в сообщении ведомства.

"Минпромторг РФ вместе с Росстандартом разрабатывает изменения в законы об обеспечении единства измерений и защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Суть изменений - введение дополнительного основания для проведения внеплановой проверки и права контрольной закупки при осуществлении федерального государственного метрологического надзора", - говорится в сообщении.

"Предлагается возможность проведения контрольной закупки, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях. Введение этого механизма поможет определить точность отпуска продукции потребителям и соблюдения обязательных требований непосредственно в момент совершения покупки. Предлагаемая инициатива является важной составляющей комплекса мер по борьбе с недоливом топлива на АЗС", - передает пресс-служба слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

По словам министра, работа по внедрению механизмов, которые позволят сократить нарушения на топливном рынке, проводится последовательно и системно.

"Доля не соответствующего требованиям технического регламента и фальсифицированного топлива на рынке сократилась с более чем 20% в 2015 году до 9% в 2018 году и первом квартале 2019 года", - уточнил глава ведомства.