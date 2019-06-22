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РИА Новости

Минпромторг предложил проводить контрольные закупки на АЗС

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтозаправочная станция
Автозаправочная станция
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Автозаправочная станция. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Росстандартом в рамках мер борьбы с недоливами топлива на АЗС разрабатывает изменения в нормативную базу для ввода дополнительного основания для проведения внеплановой проверки и права контрольной закупки при осуществлении федерального государственного метрологического надзора, говорится в сообщении ведомства.
"Минпромторг РФ вместе с Росстандартом разрабатывает изменения в законы об обеспечении единства измерений и защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. Суть изменений - введение дополнительного основания для проведения внеплановой проверки и права контрольной закупки при осуществлении федерального государственного метрологического надзора", - говорится в сообщении.
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"Предлагается возможность проведения контрольной закупки, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях. Введение этого механизма поможет определить точность отпуска продукции потребителям и соблюдения обязательных требований непосредственно в момент совершения покупки. Предлагаемая инициатива является важной составляющей комплекса мер по борьбе с недоливом топлива на АЗС", - передает пресс-служба слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
По словам министра, работа по внедрению механизмов, которые позволят сократить нарушения на топливном рынке, проводится последовательно и системно.
"Доля не соответствующего требованиям технического регламента и фальсифицированного топлива на рынке сократилась с более чем 20% в 2015 году до 9% в 2018 году и первом квартале 2019 года", - уточнил глава ведомства.
В январе 2018 года в РФ вступили в силу изменения в КоАП, определяющие ответственность за совершение правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива на рынке, которые предусматривают введение "оборотного" штрафа. С такими нововведениями средняя сумма налагаемого штрафа возросла более чем в 10 раз и составила 560 тысяч рублей. Кроме того, в мае 2019 года Минпромторг внес в правительство законопроект, предусматривающий введение оборотных штрафов за недолив топлива на АЗС.
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