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РИА Новости

Швеция объявила в международный розыск россиянина, вывезшего детей в Польшу

Вчера, 16:42
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкРоссиянин Денис Лисов в Варшаве
Россиянин Денис Лисов в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Россиянин Денис Лисов в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который вывез в Польшу трех своих дочерей, сообщил журналистам адвокат Лисова Бартош Левандовский.
Ранее россиянин Денис Лисов с тремя дочками в возрасте от 4 до 12 лет был задержан пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году попала в больницу с тяжелым заболеванием, из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Шведский суд издал постановление о выдаче Лисова на территорию королевства.
Шведская ювеналка отдала российских детей ливанцам. Отец хочет их вернуть
10 апреля, 11:49
Шведская "ювеналка" отдала российских детей ливанцам. Отец хочет их вернутьШведские соцслужбы отобрали троих детей у выходца из России Дениса Лисова. Он воспитывал их в одиночку, после того, как у его жены обнаружили шизофрению. Когда он попытался вернуться с ними в Россию, детей объявили в розыск. Семью задержали в аэропорту Варшавы, и Польша взяла Дениса и детей под свою защиту.
В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочек в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше готова принять на обучение его старшую дочь.
"Швеция выдала европейский ордер на арест россиянина Дениса Лисова, который, желая защитить своих дочерей, забрал их из приемной семьи в Швеции и уехал с ними в Польшу", - рассказал Левандовский.
Адвокат выразил надежду, что польские органы власти, рассматривая ордер, "встанут на сторону семьи". Тем не менее, получив такой ордер, польская сторона обязана задержать Лисова.
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ПольшаШвецияВ мире
Популярные комментарии
Трех СВОИХ дочерей! Может это нужно швецию объявить в международный розыск для препятствование осуществлению родительских прав?!
22 июня, 16:48
Мадуро Петрович-XXII
2300000
Это жутко читать. Что это средневековье, крепостное право. Как у отца можно забирать детей передавать в другую семью. Немыслимо. Больной мир.
22 июня, 19:26
НЛНаталья Лобова
1200000
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