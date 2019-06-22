Швеция объявила в международный розыск россиянина, вывезшего детей в Польшу

ВАРШАВА, 22 июн – РИА Новости. Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который вывез в Польшу трех своих дочерей, сообщил журналистам адвокат Лисова Бартош Левандовский.

Ранее россиянин Денис Лисов с тремя дочками в возрасте от 4 до 12 лет был задержан пограничниками в аэропорту Варшавы, откуда они пытались вылететь в Москву. До этого они жили в Швеции. Мать детей в 2017 году попала в больницу с тяжелым заболеванием, из-за того, что отец якобы не мог справиться с уходом за детьми, их отдали в приемную семью мусульман, выходцев из Ливана. Шведский суд издал постановление о выдаче Лисова на территорию королевства.

В Польше Лисов подал прошение о предоставлении ему статуса беженца. Польский суд 3 апреля решил, что до рассмотрения вопроса о статусе беженца дети будут находиться под опекой отца в Варшаве. Лисов заверил суд, что намерен найти в Польше работу и определить дочек в детский сад и школу. Россиянин получил несколько предложений работы, ему предоставлено жилье в Варшаве, а школа при посольстве России в Польше готова принять на обучение его старшую дочь.

"Швеция выдала европейский ордер на арест россиянина Дениса Лисова, который, желая защитить своих дочерей, забрал их из приемной семьи в Швеции и уехал с ними в Польшу", - рассказал Левандовский.