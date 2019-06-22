В Якутии огонь уничтожил почти двести тысяч гектаров леса

ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Огонь в Якутии уничтожил почти 200 тысяч гектаров леса, за сутки общая площадь лесных пожаров увеличилась почти на 100 гектаров, сообщает пресс-служба минэкологии республики.

"По состоянию на 22 июня в республике ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на общей площади 774,50 гектаров. Из них действующих – шесть, в том числе один пожар в Верхоянском улусе на площади 50 гектаров, Олекминском районе один - 33 гектаров, Усть-Майском районе один пожар - 55 гектаров, Горном улусе два пожара – два гектара, Нюрбинском улусе один пожар - семь гектаров", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что ликвидировано три лесных пожара: в Верхневилюйском улусе - на 10 гектарах, Олекминском районе - на 90 гектарах.

На труднодоступных и удаленных землях республики контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 95 зарегистрированных термоточек.

"Общая площадь, пройденная огнем, составила 275 608,00 гектаров, из них лесной площади – 197 069,00 гектаров, нелесная – 78 539,00 гектаров", - отмечают в пресс-службе.