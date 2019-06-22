Состояние раненного в Грузии продюсера Ruptly ухудшилось, сообщила Симоньян

"Врачи поначалу недооценили его ранение, резиновая пуля целиком вошла в тело. Ее извлекали в больнице, и он решил, что все нормально, и вышел было опять на работу. У него резко упало давление, потому что открылось кровотечение. И он сейчас в больнице с кровотечением. Мы за него очень переживаем", — сказала она в эфире программы "Право знать" на канале "ТВ Центр".