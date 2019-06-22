Алибасов записал первое видеообращение после отравления

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Музыкант и продюсер Бари Алибасов записал первое после выписки из больницы видеообращение к поклонникам. Ролик опубликовал телеканал Музыкант и продюсер Бари Алибасов записал первое после выписки из больницы видеообращение к поклонникам. Ролик опубликовал телеканал "Звезда"

В видео продюсер называет дурацкими слухами сообщения о том, что он якобы голодает.

"Это чушь собачья. Я здоров и чувствую себя прекрасно", — сказал Алибасов, добавив, что ест преимущественно детское питание.

"Вчера на ночь глядя съел полтарелки гречневой каши, что мне наконец-то пришлось по душе", — резюмировал он.