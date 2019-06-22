Джеймс Марсден сыграет в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга

Джеймс Марсден на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американский актер Джеймс Марсден ("Зачарованная", "Люди Икс", "27 свадеб") снимется в сериале "Противостояние", по одноименному роману-постапокалипсису Стивена Кинга, Американский актер Джеймс Марсден ("Зачарованная", "Люди Икс", "27 свадеб") снимется в сериале "Противостояние", по одноименному роману-постапокалипсису Стивена Кинга, сообщает Deadline.

В сериал войдут девять эпизодов. Апокалиптическая пандемия гриппа убивает большую часть населения мира, что приводит к распаду общества.

Джеймс Марсден сыграет бывшего военного Стюарта Редмана, у которого есть иммунитет к вирусу. Узнав об этом, правительство насильно удерживает героя в лаборатории, чтобы сделать лекарство из его крови. Но Редман сбегает.