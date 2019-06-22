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РИА Новости
Культура

Джеймс Марсден сыграет в сериале "Противостояние" по роману Стивена Кинга

Вчера, 16:29
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© AFP 2019 / Robyn BeckДжеймс Марсден на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе
Джеймс Марсден на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе
© AFP 2019 / Robyn Beck
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американский актер Джеймс Марсден ("Зачарованная", "Люди Икс", "27 свадеб") снимется в сериале "Противостояние", по одноименному роману-постапокалипсису Стивена Кинга, сообщает Deadline.
В сериал войдут девять эпизодов. Апокалиптическая пандемия гриппа убивает большую часть населения мира, что приводит к распаду общества.
Джеймс Марсден сыграет бывшего военного Стюарта Редмана, у которого есть иммунитет к вирусу. Узнав об этом, правительство насильно удерживает героя в лаборатории, чтобы сделать лекарство из его крови. Но Редман сбегает.
Возможно, в сериале CBS Studios также будут играть Вупи Голдберг ("Привидение", "Действуй, сестра!") и Эмбер Херд ("Аквамен"). Дата выхода сериала пока неизвестна. Проект находится в разработке.
Актриса Деми Мур. 2013 год
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КультураДжеймс МарсденКино и сериалыНовости культурыСтивен Кинг
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