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РИА Новости

В Московской области локализовали природный пожар

Вчера, 16:17
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Природный пожар в Луховицком районе Московской области локализован, угрозы населенному пункту нет, сообщает в субботу МЧС России.
Ранее Рослесхоз сообщал, что на территории Московской области ведется тушение перешедшего из Рязанской области лесного пожара на площади около 80 гектаров, в его тушении тогда участвовали 30 единиц лесопожарной техники, в том числе ведомственные вертолеты Ми-8 Минобороны России, а также 68 человек личного состава Главного управления МЧС России по Московской области, министерства обороны, комитета лесного хозяйства Подмосковья. Отмечалось, что пожар вспыхнул на военном полигоне Сельцы под Рязанью, после чего перешел на территорию Московской области.
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"Природный пожар в Московской области в Луховицком районе локализован. Организовано взаимодействие с министерством обороны", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В МЧС отметили, что работы по тушению пожара проводятся со строгим соблюдением требований безопасности. "Угрозы населенному пункту нет, превышение ПДК не зафиксировано", - добавили в ведомстве.
В пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области, в свою очередь, уточнили, что в Подмосковье остается нелокализованным один пожар на площади 20 гектаров в Белоомутском лесничестве.
Ранее комитет лесного хозяйства Московской области сообщал, что горение происходит в труднодоступном болотистом месте, где использование тяжелой инженерной техники затруднено.
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