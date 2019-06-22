Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в эфире программы "Он и она" на канале "ТВ Центр" рассказал, что продолжает лечение опухоли мозга, ставшей причиной его ухода из спорта в 2010 году.
Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
В Германии не доделали до конца. В итоге и дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Он принял правильное решение, не стал рисковать.
Парламентарий признался, что продолжает каждый месяц проходить терапию.