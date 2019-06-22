Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T16:14Z
https://ria.ru/20190622/1555815948.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155056/00/1550560045_0:205:2994:1889_1036x0_80_0_0_002e2818a6d7d5c08708bb6b20e6f70f.jpg
РИА Новости

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Вчера, 16:14
44904
© РИА Новости / Владимир ТрефиловНиколай Валуев
Николай Валуев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Николай Валуев. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев в эфире программы "Он и она" на канале "ТВ Центр" рассказал, что продолжает лечение опухоли мозга, ставшей причиной его ухода из спорта в 2010 году.
Депутат рассказал, что дважды перенес операцию. Однако ему до сих пор приходится бороться с "условно смертельным" заболеванием.
В Германии не доделали до конца. В итоге и дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Он принял правильное решение, не стал рисковать.
Николай Валуев
Парламентарий признался, что продолжает каждый месяц проходить терапию.
5421252171439
Обсудить 29
Николай ВалуевРоссияОбщество
Популярные комментарии
И этот человек голосовал за увеличение пенсионного возраста... Если элита, которая может позволить себе лечиться в Германии не доживает... Коля, покайся, пока не поздно!
22 июня, 17:32
РРоман
57304017
Коля, не сдавайся! Ты молодец. Один из немногих адекватно мыслящих бойцов.
22 июня, 16:56
Андрей Хор
34501032
Рекомендуем
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
Лента
новостей
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала лучшую диету
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Самолет Embraer-190 авиакомпании Georgian Airways совершает первый регулярный международный рейс Тбилиси-Казань-Тбилиси в Международном аэропорту Казань. 26 марта 2018
Минтранс озвучил сумму грузинских долгов
Лидия Федосеева-Шукшина
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Вид на Алазанскую долину с одной из улиц города Сигнахи
Глава Ростуризма рассказала, что будет с турпотоком в Грузию
Режиссер Роберт Стуруа. Архивное фото
"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
Воины Войска Польского и Советской армии перед водружением государственного флага Польши над освобожденной Варшавой. 17 января 1945
В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши
Лесной пожар в Якутии
В Якутии огонь уничтожил почти двести тысяч гектаров леса
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М
МИД ответил на заявление США об "угрозе российского ядерного удара"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
09:56Лидеры стран АСЕАН открыли хранилище гуманитарной помощи
Лента новостейМолния