Бурджанадзе надеется, что Россия ограничится туристическим эмбарго

ТБИЛИСИ, 22 июн – РИА Новости. Бывший спикер парламента, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе надеется, что Россия, которая с 8 июля приостанавливает авиасообщение с Грузией, больше не будет вводить никакие запреты.

Тбилиси 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне протестов президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. После этих слов президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, а туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

"После ряда антироссийских выступлений на проспекте Руставели можно было ожидать определенную реакцию со стороны России. К сожалению, отмена авиасообщения, это очень печально. Во-первых, это способствовало контактам межу людьми, начиналось потепление, хотя бы на человеческом уровне, а с другой стороны, это было важно для экономики Грузии, поскольку туристический бизнес для Грузии очень важен. Это будет очень большим уроном для экономки страны", - заявила Бурджанадзе РИА Новости.

Политик обвинила во всем скандале "неэффективную власть Бидзины Иванишвили". Она считает, что именно руководство и их действия стали причиной того, что страна теперь терпит ущерб. Бурджанадзе считает, что "радикальные силы пытаются использовать справедливую реакцию народа, чтобы вновь ввести в тупик, грузино-российские отношения".

"Я очень хотела бы надеяться, что российская сторона ограничится только прекращением авиаполетов и больше не последует никаких дополнительных запретов. Было сказано, что это решение будет действовать до нормализации ситуации в Грузии, и я надеюсь, что вскоре все урегулируется", - добавила Бурджанадзе.