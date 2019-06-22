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РИА Новости

Бурджанадзе надеется, что Россия ограничится туристическим эмбарго

Вчера, 16:13
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© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкНино Бурджанадзе
Нино Бурджанадзе
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Нино Бурджанадзе . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 22 июн – РИА Новости. Бывший спикер парламента, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе надеется, что Россия, которая с 8 июля приостанавливает авиасообщение с Грузией, больше не будет вводить никакие запреты.
Тбилиси 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. На фоне протестов президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. После этих слов президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, а туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
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"После ряда антироссийских выступлений на проспекте Руставели можно было ожидать определенную реакцию со стороны России. К сожалению, отмена авиасообщения, это очень печально. Во-первых, это способствовало контактам межу людьми, начиналось потепление, хотя бы на человеческом уровне, а с другой стороны, это было важно для экономики Грузии, поскольку туристический бизнес для Грузии очень важен. Это будет очень большим уроном для экономки страны", - заявила Бурджанадзе РИА Новости.
Политик обвинила во всем скандале "неэффективную власть Бидзины Иванишвили". Она считает, что именно руководство и их действия стали причиной того, что страна теперь терпит ущерб. Бурджанадзе считает, что "радикальные силы пытаются использовать справедливую реакцию народа, чтобы вновь ввести в тупик, грузино-российские отношения".
"Я очень хотела бы надеяться, что российская сторона ограничится только прекращением авиаполетов и больше не последует никаких дополнительных запретов. Было сказано, что это решение будет действовать до нормализации ситуации в Грузии, и я надеюсь, что вскоре все урегулируется", - добавила Бурджанадзе.
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По данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из РФ и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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Протесты в ГрузииНино БурджанадзеРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Умная женщина конечно Бурджанадзе, но грузины не первый раз наступают на одну и ту же швабру. А Россия добрая, прощает. Может хватит? Посадить надо жёстко грузин на пятую точку, что бы запомнили на века, что русские не враги.
22 июня, 16:37
Ефимыч 66
4600201
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