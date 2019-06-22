Лидер System of a Down вступился за сестер Хачатурян

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Фронтмен группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.
Он отметил, что произошедшее раскрывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия.
"Это очень запутанное дело с несколькими жертвами, помимо умершего. Это показательный пример того, как годы насилия в отношении детей и женщин без правосудия и судебного преследования могут привести к убийству из мести", — написал Танкян в фейсбуке.
Он также призвал судей проявить снисходительность по отношению к сестрам Хачатурян.
Дело сестер Хачатурян
Михаил Хачатурян был убит в июле прошлого года. Его тело с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.
По версии следствия, Хачатуряна зарезали три его дочери из-за личной неприязни.
Обвиняемые утверждают, что отец под действием наркотиков напал на них с ножом и они были вынуждены защищаться. При этом они подчеркивают, что отец на протяжении очень долгого времени издевался над ними. Сейчас девушки полностью признают вину и раскаиваются.
Два месяца они провели под арестом в СИЗО, после чего Басманный суд избрал им недавно появившуюся в УПК меру пресечения — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.
Кроме того, девушкам запрещено без разрешения следователя покидать по ночам место проживания, общаться с участниками уголовного судопроизводства, кроме защитников и сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.