Лидер System of a Down вступился за сестер Хачатурян

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Фронтмен группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.

Он отметил, что произошедшее раскрывает провал системы по отношению к жертвам бытового насилия.

"Это очень запутанное дело с несколькими жертвами, помимо умершего. Это показательный пример того, как годы насилия в отношении детей и женщин без правосудия и судебного преследования могут привести к убийству из мести", — написал Танкян в фейсбуке

Он также призвал судей проявить снисходительность по отношению к сестрам Хачатурян.

Дело сестер Хачатурян

Михаил Хачатурян был убит в июле прошлого года. Его тело с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди обнаружили в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе.

По версии следствия, Хачатуряна зарезали три его дочери из-за личной неприязни.

Обвиняемые утверждают, что отец под действием наркотиков напал на них с ножом и они были вынуждены защищаться. При этом они подчеркивают, что отец на протяжении очень долгого времени издевался над ними. Сейчас девушки полностью признают вину и раскаиваются.

Два месяца они провели под арестом в СИЗО, после чего Басманный суд избрал им недавно появившуюся в УПК меру пресечения — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.