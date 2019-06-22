Эксперт оценил шансы восстановления доверия российских туристов к Грузии

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Восстановить доверие туристов из РФ к Грузии как к безопасному региону будет сложно, особенно после запрета российский властей полетов туда, заявила РИА Новости профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталия Зайцева.

"Обострение российско-грузинских отношений, безусловно, негативно отразится на количестве россиян, планирующих поездку в эту страну. Вопрос не столько в том, что на какое-то время будут закрыты авиаперелеты из России в Москву, сколько в формировании в нашей стране общественного мнения о небезопасности пребывания россиян в Грузии", - считает Зайцева.

Она добавила, что россияне не склонны доверять заверениям министерства туризма Грузии о том, что всем туристам в стране обеспечена безопасность. "Многие российские туристы, планировавшие поездку в Грузию в летний сезон, и даже в последующие периоды, могут от нее отказаться. Восстановить доверие к этой стране как комфортному и безопасному туристическому региону будет сложно", - объяснила она.

"Дальнейшие последствия для туризма в этой стране будут зависеть от того, какой будет политика Грузии в отношении России, и того, как в российских и других СМИ всё это будет интерпретироваться. Так как в страна, в которой происходят массовые беспорядки, сразу же становится менее привлекательной для туристов всех стран", - заключила Зайцева.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.