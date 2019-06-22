В Хабаровске ликвидировали пожар в мебельном цехе

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Спасателям удалось потушить на 720 квадратных метрах в мебельном цехе в Хабаровске, пострадавших нет, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что в цехе по производству мягкой мебели по улице Аэродромная в Хабаровске произошел пожар. В МЧС России сообщили, что в помещении хранились пиломатериалы для производства. Собеседник агентства тогда рассказал, что спасателям на 700 квадратных метрах удалось локализовать распространение огня и ликвидировать открытое горение. В тушении принимали участие 39 человек и 12 единиц техники.