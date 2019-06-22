Сирийская армия сбила беспилотник террористов над базой в Хаме

БЕЙРУТ, 22 июн — РИА Новости. Бойцы сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлете к авиабазе в городе Хама, сообщает сирийское государственное телевидение.

Откуда был запущен беспилотник и был ли он оснащен боевым снарядом, не сообщается.

Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* и союзные ей незаконные вооруженные бандформирования, находящиеся в провинции Идлиб, производят самодельные беспилотники, способные нести взрывчатку с поражающими элементами. Подобными дронами террористы атакуют позиции сирийской армии на севере провинции Хама и в горной Латакии. Также нередко с воздуха террористы пытаются атаковать базу Воздушно-космических сил России Хмеймим.

Попытка атаковать базу ВВС Сирии в провинции Хама говорит о том, что террористы имеют возможность сбрасывать взрывчатку с беспилотников и на сам город Хама.