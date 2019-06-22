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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия сбила беспилотник террористов над базой в Хаме

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийская провинция Хама
Сирийская провинция Хама
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийская провинция Хама. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 июн — РИА Новости. Бойцы сирийской армии сбили беспилотник террористов на подлете к авиабазе в городе Хама, сообщает сирийское государственное телевидение.
Откуда был запущен беспилотник и был ли он оснащен боевым снарядом, не сообщается.
Военнослужащие сирийской армии
18 июня, 15:31
Сирийская армия отбила две массированные атаки террористов в Хаме
Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра"* и союзные ей незаконные вооруженные бандформирования, находящиеся в провинции Идлиб, производят самодельные беспилотники, способные нести взрывчатку с поражающими элементами. Подобными дронами террористы атакуют позиции сирийской армии на севере провинции Хама и в горной Латакии. Также нередко с воздуха террористы пытаются атаковать базу Воздушно-космических сил России Хмеймим.
Попытка атаковать базу ВВС Сирии в провинции Хама говорит о том, что террористы имеют возможность сбрасывать взрывчатку с беспилотников и на сам город Хама.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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