Пенкин прокомментировал сообщения о скандале во Внуково

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о скандале в аэропорту Внуково.
Как утверждали СМИ, Пенкина не пустили на борт самолета, поскольку он был в нетрезвом состоянии.
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"Авиакомпания "Ютэйр" три раза отменяла рейс. Последний вылет должен был быть в четыре утра. Я плюнул и уехал", — цитирует исполнителя телеканал "Звезда".
Певец добавил, что из-за случившегося сорвались гастроли его вокальной школы и он намерен подать в суд на Utair.
В самой авиакомпании отвергли данные о сильной задержке рейса. "У "Ютэйр" не было многочасовых задержек рейса Москва - Минводы 21 июня", - заявила РИА Новости собеседница агентства.