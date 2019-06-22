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РИА Новости

Пенкин прокомментировал сообщения о скандале во Внуково

Вчера, 15:50
16804
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПевец Сергей Пенкин во время финала всероссийского конкурса "Миссис Россия-2018" в театрально-концертном зале "Планета КВН" в Москве
Певец Сергей Пенкин во время финала всероссийского конкурса Миссис Россия-2018 в театрально-концертном зале Планета КВН в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о скандале в аэропорту Внуково.
Как утверждали СМИ, Пенкина не пустили на борт самолета, поскольку он был в нетрезвом состоянии.
Певец Сергей Пенкин. Архивное фото
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"Авиакомпания "Ютэйр" три раза отменяла рейс. Последний вылет должен был быть в четыре утра. Я плюнул и уехал", — цитирует исполнителя телеканал "Звезда".
Певец добавил, что из-за случившегося сорвались гастроли его вокальной школы и он намерен подать в суд на Utair.
В самой авиакомпании отвергли данные о сильной задержке рейса. "У "Ютэйр" не было многочасовых задержек рейса Москва - Минводы 21 июня", - заявила РИА Новости собеседница агентства.
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Шоу-бизнесРоссия
Популярные комментарии
Достали уже эти "тусклые лампочки российского небосводы"!!)).. Пару раз "заглянул" в телекамеру да если ещё и рот есть!?)),, и ты уже "звезда"!))..
22 июня, 17:21
Александр Гриненко
11100012
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