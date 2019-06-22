Пенкин прокомментировал сообщения о скандале во Внуково

Певец Сергей Пенкин во время финала всероссийского конкурса "Миссис Россия-2018" в театрально-концертном зале "Планета КВН" в Москве

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Певец Сергей Пенкин прокомментировал сообщения о скандале в аэропорту Внуково.

Как утверждали СМИ, Пенкина не пустили на борт самолета, поскольку он был в нетрезвом состоянии.

"Авиакомпания "Ютэйр" три раза отменяла рейс. Последний вылет должен был быть в четыре утра. Я плюнул и уехал", — цитирует исполнителя телеканал "Звезда".

Певец добавил, что из-за случившегося сорвались гастроли его вокальной школы и он намерен подать в суд на Utair.