Канделаки прокомментировала ситуацию в Грузии

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки считает, что произошедшие в Грузии события и ответный указ президента РФ Владимира Путина о запрете авиаперевозок российских граждан очень плохо отразится на экономике Грузии и ее жителях.

Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

"Мне кажется, что симметричные ответы России на любые формы высказывания агрессии в ее адрес уже никого не удивляют. Этого долго добивались и это в итоге получили все наши "партнеры" на постсоветском пространстве, кто кричит громко, а считает плохо. Произошедшее очень плохо для экономики Грузии и ее жителей", - сказала Канделаки РИА Новости.

Она уверена, что псевдопатриоты в Грузии имеют гораздо больше экономической свободы, нежели обычные люди, многие из которых живут за чертой бедности.

"Мы их не слышим, не видим, их фоточки не шерят в "Инстаграме", и едят они в основном картошку и лук", - сказала Канделаки.

По ее мнению, Армения, в отличие от Грузии, задумывается о том, как сделать жизнь в стране комфортной для всех репатриантов, в то время как Грузия старается сместить фокус внимания людей с качества жизни на другие проблемы.

"Наши соседи, Армения, пишут стратегию Армения-2041 и думают, как сделать Армению комфортной для всех репатриантов. Чтобы приехав в Армению они не почувствовали разницу в образовании, здравоохранении и общей инфраструктуре жизни. А грузинские политики делают все наоборот. Им нужна была сейчас эскалация, чтобы переключить внимание людей с (вопроса) качества жизни - они ее добились", - заключила Канделаки.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.