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РИА Новости

Гаврилов связал протесты в Грузии с подготовкой к возвращению Саакашвили

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Сергей Гаврилов. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил Ruptly, что протесты в Грузии могут быть связаны с подготовкой к возможному возвращению к власти бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
По его словам, инфраструктуру протеста подготовили заранее: "Невозможно за час собрать организованную толпу в десять тысяч человек".
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Он считает, что беспорядки организовали люди, "говорящие на английском языке", которые в преддверии возможных парламентских выборов пытаются вмешаться во внутренние дела Грузии, чтобы вернуть к власти Саакашвили.
Депутат добавил, что для восстановления репутации страны и добрых отношений как с Россией, так и с другими соседними государствами грузинские власти должны принести официальные извинения перед Москвой за то, что допустили "антироссийские беспорядки, направленные на смену власти".

Протесты в Тбилиси

В четверг в грузинской столице прошла 26-я Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. В ней приняли участие делегаты из России во главе с президентом МАП Сергеем Гавриловым, который открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии", которые решили покинуть заседание.
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Затем здание парламента захватили радикалы. Они призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию.
Кроме того, экстремисты потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Михаил Саакашвили

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 год. В 2013 году он покинул страну, где против него возбудили ряд уголовных дел. По некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.
В 2015 году Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему украинское гражданство. Однако уже в 2016 году его уволили.
В 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Однако Владимир Зеленский 28 мая текущего года своим указом вернул его политику. На следующий день он вернулся в страну.
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Сергей ГавриловМихаил СаакашвилиРоссияГрузияВ мире
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