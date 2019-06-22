Грузинские турфирмы заявили об отсутствии жалоб от российских туристов

ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости в Тбилиси представители турфирм и частных компаний, занимающихся перевозкой туристов, заявили об отсутствии жалоб и отмен российскими туристами визитов в Грузию.

"Продолжают ездить и заказывать. Никаких жалоб на безопасность. Берут туры в Мцхета, Гуриа, Сванети",- сказали в JAMBO Tour, занимающейся частными перевозками туристов.

Об отсутствии отмен и жалоб заявили и в турфирме TOUR tickets, расположенной в центре Тбилиси. "На данный момент никаких изменений",- заявили в компании.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.