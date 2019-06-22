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РИА Новости

Зеленский не хочет, чтобы война стала привычной для следующих поколений

Вчера, 15:37
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать все, чтоб война не стала привычным делом для следующих поколений граждан страны.
"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", - приводит пресс-служба президента Украины его слова.
"Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - добавил Зеленский.
Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и продолжалась 1418 дней, в ходе нее погибли около 27 миллионов человек.
Жители Ленинграда 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз
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