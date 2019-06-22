Зеленский не хочет, чтобы война стала привычной для следующих поколений

КИЕВ, 22 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать все, чтоб война не стала привычным делом для следующих поколений граждан страны.

"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", - приводит пресс-служба президента Украины его слова.

"Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - добавил Зеленский.