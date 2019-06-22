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РИА Новости
Туризм

Туристическое эмбарго России не будет вечным, считает эксперт

Вчера, 15:15
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ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе считает, что решение российского руководства о наложении туристического эмбарго негативно повлияет на доходы граждан Грузии, однако запрет не будет действовать вечно.
"В Грузии отдыхает огромное количество российских туристов, это видно невооруженным взглядом, и, я уверен, что чувствуют они себя в безопасности. Запрет означает, что туристов будет меньше, и, безусловно, это повлияет на граждан Грузии, которые получают от этого прибыль", - сказал эксперт.
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Сакварелидзе добавил, что "эмбарго России будет действовать не вечно, там есть условия, при выполнении которых запрет снимут".
Другой эксперт Армаз Ахвледиани не видит ничего трагического в том, что турпоток из России, возможно, будет сокращен, и отмечает, что "стране давно пора диверсифицировать свой рынок и не быть зависимыми лишь от туристов из одной страны".
Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России сообщили РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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