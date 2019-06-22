В Якутске бармена заподозрили в убийстве посетителя

Как заявляет следствие, ночью 22 июня в своё нерабочее время пьяный бармен вступил в конфликт с посетителем заведения. По данным СК, в ходе ссоры и драки он догнал потерпевшего и нанес ему несколько ударов ножом, после чего тот скончался.