В Якутске бармена заподозрили в убийстве посетителя

ЯКУТСК, 22 июн – РИА Новости. Бармен рок-бара в Якутске подозревается в убийстве посетителя, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, сообщает старший помощник руководителя СУ СК по республике Надежда Дворецкая.
"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Якутии возбуждено уголовное дело… по факту обнаружения тела посетителя рок-бара "Революция" с признаками насильственной смерти криминального характера", - информирует Дворецкая.
По данным ведомства, 25-летний мужчина по устной договоренности с руководством клуба выполнял обязанности бармена.
Как заявляет следствие, ночью 22 июня в своё нерабочее время пьяный бармен вступил в конфликт с посетителем заведения. По данным СК, в ходе ссоры и драки он догнал потерпевшего и нанес ему несколько ударов ножом, после чего тот скончался.
"Подозреваемый задержан. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается", - рассказала Дворецкая.
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