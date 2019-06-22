Общественная палата открыла горячую линию для россиян в Грузии

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Общественная палата России открывает специальную горячую линию для россиян, находящихся в Грузии, а также соотечественников, постоянно проживающих в стране, в связи со сложной политической ситуацией, заявила председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"В Грузии складывается крайне неприятная политическая ситуация по отношению к нашей стране. Были сделаны очень резкие заявления в адрес России со стороны высшего руководства. Мы обеспокоены этим, поскольку много наших граждан выбирают Грузию для отдыха. В настоящий момент там находится несколько тысяч россиян, которые отдыхают как по линии туроператоров, так и самостоятельно. В связи с этим Общественная палата открывает специальную горячую линию. Мы будем оперативно реагировать на каждый звонок, подключать наши ведомства - Ростуризм, МИД РФ, координировать действия, поскольку принято решение о том, чтобы вывезти наших граждан в целях безопасности", - сообщила Сутормина журналистам.

По её словам, россияне занимают второе место после азербайджанцев по числу туристов, посещающих Грузию: в 2018 году страну посетило почти 1,5 миллиона российских туристов.

По телефону 8 (495) 221-83-63 (пн-чт с 9:00 до 18:00, пт — с 9:00 до 16:45), а также с помощью специальной электронной формы на сайте www.oprf.ru граждане, попавшие в сложную ситуацию, могут обратиться за помощью к экспертам.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.