Около трех с половиной тысяч россиян купили билеты в Грузию до Нового года

Канатная дорога в городе Тбилиси в Грузии. Архивное фото

Канатная дорога в городе Тбилиси в Грузии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. До Нового года в Грузию должны были отправиться примерно три с половиной тысячи российских туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма.

Столько человек, по данным ведомства, уже купили билеты.

В последние дни Грузию захлестнули акции протеста. Накануне вечером президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в эту страну с 8 июля. Туроператорам и турагентам рекомендуется не продавать туда путевки, а правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что все туроператоры выразили готовность прекратить продажи туров в Грузию. Тем туристам, которые не успели вылететь туда, должны вернуть полную стоимость путевок.

Сейчас, по данным ведомства, в Грузии находятся порядка полутора тысяч россиян, уехавших по линии туроператоров. Число самостоятельных туристов уточняется.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, запрет на авиаперевозки — это вынужденная рестрикция, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, добавил он.

Протесты в Грузии

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Причем, как объяснил он сам, на это место его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий".

Депутаты от оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы. Позже в центре города начался митинг, к которому присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства.