В Москве пройдут внеплановые проверки аттракционов после ЧП в Сокольниках

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы дали поручение провести внеплановую проверку всех аттракционов города после ЧП в "Сокольниках", где пострадали дети, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в Сокольниках. По словам директора парка Андрея Лапшина, руководство парка создало рабочую группу, чтобы выяснить все детали происшествия. Позже в столичном главке МВД сообщили, что полиция проводит проверку в связи с инцидентом. СК завел уголовное дело.

"В связи с произошедшим случаем остановки аттракциона в столичном парке "Сокольники", в результате которого дети получили травмы, власти Москвы дали поручение ОАТИ (Объединению административно-технических инспекций Москвы – ред.) совместно со службами департамента культуры в течение двух суток провести внеплановую полную проверку всех аттракционов, находящихся на территории города", - говорится в сообщении.