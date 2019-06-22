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РИА Новости

Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкБизнес-форум "Инвестируй в Кавказ"
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© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в Грузии.
Политик отметил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси.
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
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"Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России, по неофициальным данным, почти миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства", — написал он в телеграме.
Кадыров предположил, что из-за антироссийских радикалов пляжи, грузинские рестораны, отели и кафе опустеют.

"В 2018 году граждане России оставили в Грузии три с половиной миллиарда долларов", — напомнил он.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
Рамзан Кадыров
По мнению Кадырова, у россиян и грузин есть "тысячи причин жить в мире и согласии и ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью".
Глава Чечни также выразил убеждение, что грузинских "политиканов" против России настроили подогреваемые Западом силы.
Беспорядки в Тбилиси: митинг, штурм парламента, водометы и газ
21 июня, 18:37
Беспорядки в Тбилиси: митинг, штурм парламента, водометы и газ Двести сорок человек пострадали в ходе протестов в Тбилиси 20 июня. Демонстранты попытались захватить здание парламента, в ответ полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.
"Госпожа президент (Саломе Зурабишвили. — Прим. ред.) глубоко заблуждается. Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие", — заключил он.

Ситуация в Грузии

В четверг в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
При этом, по словам парламентария, это место ему предоставила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". После этого недовольные оппозиционеры покинули парламент, а вечером радикалы взяли здание штурмом. Они требовали от российской делегации покинуть страну, а также отставки правительства.
За время проведения акций протеста в четверг и пятницу полицейские задержали более 300 человек, в ходе столкновений пострадали около 240 человек.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
21 июня, 23:04
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в адрес России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными. По его мнению, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.
В пятницу Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян на территорию Грузии с 8 июля. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная рестрикция, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии запрет на полеты отменят, добавил он.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
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Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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Обсудить 143
Протесты в ГрузииРамзан КадыровЧечняРоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Кадыров молодец в авторитете респект...
22 июня, 15:04
сергей гриньков
52512217121
Пусть лучше подумает о последствиях конфликта со - "страной-аспирантом НАТО". Да и о собственной шкуре заодно подумает.
22 июня, 15:26
Roman Egorov
19395112289
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