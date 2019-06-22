Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал протесты в Грузии.

Политик отметил, что с тревогой следит за происходящим в Тбилиси.

"Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров. В России, по неофициальным данным, почти миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства", — написал он в телеграме.

Кадыров предположил, что из-за антироссийских радикалов пляжи, грузинские рестораны, отели и кафе опустеют.

"В 2018 году граждане России оставили в Грузии три с половиной миллиарда долларов", — напомнил он. Рамзан Кадыров

По мнению Кадырова, у россиян и грузин есть "тысячи причин жить в мире и согласии и ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью".

Глава Чечни также выразил убеждение, что грузинских "политиканов" против России настроили подогреваемые Западом силы.

"Госпожа президент (Саломе Зурабишвили. — Прим. ред.) глубоко заблуждается. Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие", — заключил он.

Ситуация в Грузии

В четверг в Грузии прошли беспорядки из-за того, что в ходе открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

При этом, по словам парламентария, это место ему предоставила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". После этого недовольные оппозиционеры покинули парламент, а вечером радикалы взяли здание штурмом. Они требовали от российской делегации покинуть страну, а также отставки правительства.

За время проведения акций протеста в четверг и пятницу полицейские задержали более 300 человек, в ходе столкновений пострадали около 240 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов и назвала Россию "врагом и оккупантом". Российский премьер-министр Дмитрий Медведев счел подобные заявления непрофессиональными. По его мнению, ситуация в Грузии — результат борьбы оппозиции с провластными силами.