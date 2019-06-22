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РИА Новости

Режиссер Стуруа надеется продолжать работу и в Грузии, и в России

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоберт Стуруа
Роберт Стуруа
© РИА Новости / Илья Питалев
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Роберт Стуруа. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Всемирно известный грузинский режиссер, народный артист СССР Роберт Стуруа сказал в интервью РИА Новости, что надеется продолжать работать и в Грузии, и в России.
Стуруа является художественным руководителем Театра имени Шота Руставели в Тбилиси и главным режиссером московского театра Et Cetera.
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"Я надеюсь, что буду продолжать работать в Тбилиси и в Москве. Недавно я привозил на Чеховский фестиваль спектакль Театра им. Руставели "Вано и Нико", который российские зрители встретили очень тепло. Здесь любят грузинский театр, а мы любим русскую культуру и прекрасную благодарную российскую публику", - отметил Стуруа.
По словам режиссера, он сейчас в Москве и не знает, что происходит в Грузии.
"В связи с запретом авиаперелетов в Грузию мы потеряем российских туристов, которые всегда любили отдыхать у нас. И это существенная статья дохода для Грузии. Я все-таки надеюсь на перемены", - заявил он.
Режиссер рассказал, что в воскресенье улетает в Тбилиси. "И надеюсь, что мне удастся вернуться в Москву в театр Et Cetera, где я планирую поставить спектакль в новом сезоне", - добавил Стуруа.
Беспорядки в Грузии
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 21 июня 2019
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Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© Ruptly Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

Сотрудники полиции во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Оппозиция в Грузии сорвала сессию МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) и устроила беспорядки на улицах Тбилиси, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
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© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

На место приехала полиция.

Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Irakli Gedenidze

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© Sputnik / Шота Нозадзе / Перейти в фотобанк

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

Участник акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
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© REUTERS / Irakli Gedenidze

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

Мужчина, пострадавший во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze

Акция протеста у здания парламента Грузии.

Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
1 из 10

Радикалы сорвали сессию Межпарламентской ассамблеи православия и устроили беспорядки, требуя отставки президента МАП Сергея Гаврилова.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. У нас был перерыв, начали искать меня, вырывать документы, поливать водой, взрывать чьи-то флаги, портреты Путина показывать", — рассказал Гаврилов.

© Ruptly Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
3 из 10

На место приехала полиция.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
4 из 10

Позже митингующие вновь попытались штурмовать здание.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
5 из 10

Они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
6 из 10

К протестующим присоединилась оппозиция и потребовала отставки правительства.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
7 из 10

Спецназ разогнал митинг, применив слезоточивый газ, водомет и резиновые пули.

© Sputnik / Шота Нозадзе
Перейти в фотобанк
8 из 10

Во время беспорядков пострадали 240 человек.

© REUTERS / Irakli Gedenidze
9 из 10

В российском МИД заявили, что Москва возмущена действиями радикалов в Тбилиси.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
10 из 10

Акция протеста у здания парламента Грузии.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
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