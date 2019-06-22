Режиссер Стуруа надеется продолжать работу и в Грузии, и в России

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Всемирно известный грузинский режиссер, народный артист СССР Роберт Стуруа сказал в интервью РИА Новости, что надеется продолжать работать и в Грузии, и в России.

Стуруа является художественным руководителем Театра имени Шота Руставели в Тбилиси и главным режиссером московского театра Et Cetera.

"Я надеюсь, что буду продолжать работать в Тбилиси и в Москве. Недавно я привозил на Чеховский фестиваль спектакль Театра им. Руставели "Вано и Нико", который российские зрители встретили очень тепло. Здесь любят грузинский театр, а мы любим русскую культуру и прекрасную благодарную российскую публику", - отметил Стуруа.

По словам режиссера, он сейчас в Москве и не знает, что происходит в Грузии.

"В связи с запретом авиаперелетов в Грузию мы потеряем российских туристов, которые всегда любили отдыхать у нас. И это существенная статья дохода для Грузии. Я все-таки надеюсь на перемены", - заявил он.