Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T14:41Z
https://ria.ru/20190622/1555814245.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК завел уголовное дело после ЧП с детьми на аттракционе в парке Сокольники

Вчера, 14:41
1140
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после травмирования детей из-за поломки аттракциона на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в Сокольниках. Директор парка Андрей Лапшин рассказал РИА Новости о двух детях, уехавших после инцидента в больницу. По его словам, руководство парка создало рабочую группу, чтобы выяснить все детали происшествия.
Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке Сокольники
Вчера, 14:33
Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке "Сокольники"
По данным СК, днем в субботу в одном из парков на востоке Москвы произошла поломка аттракциона, кабинка с находившимися там тремя детьми упала, они получили травмы.
"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - сообщила Иванова.
По ее словам, сейчас следователи осматривают место происшествия, а также проводят другие следственные действия, направленные на выяснение причин случившегося.
Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила РИА Новости, что прокуратура Восточного административного округа столицы начала проверку соблюдения требований федерального законодательства в отношении организации, осуществляющей коммерческую деятельность на аттракционе. "В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших нарушения, и по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. К проверке привлечены контролирующие органы", - сказала Нефедова.
Карусель и колесо обозрения в парке аттракционов
15 июня, 15:33
В Анапе девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе, пишут СМИ
100101
Обсудить 0
Следственный комитет РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке Сокольники
Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке "Сокольники"
РИА
Новости
Зал памяти и скорби в музее Победы в Москве
В Музее Победы установили главную "Свечу памяти"
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
Источник рассказал подробности ЧП с детьми на аттракционе в "Сокольниках"
Лента
новостей
Организаторы провокации в Грузии не ожидали ответа России, считает эксперт
Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин взял на контроль дело об избиении осужденных по статье 228 УК
Опубликовано видео пролета российского Су-24 вблизи испанского авианосца
Опубликовано видео пролета "российского Су-24" вблизи испанского авианосца
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова контролирует ситуацию с детьми, найденными в квартире в Москве
В Москве пройдут внеплановые проверки аттракционов после ЧП в Сокольниках
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Путин ответил на претензии Японии по Курилам
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял недовольство Тбилиси остановкой турпотока из России
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34В Киеве завершился "Марш равенства"
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
Лента новостейМолния