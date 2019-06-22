СК завел уголовное дело после ЧП с детьми на аттракционе в парке Сокольники

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело после травмирования детей из-за поломки аттракциона на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в Сокольниках. Директор парка Андрей Лапшин рассказал РИА Новости о двух детях, уехавших после инцидента в больницу. По его словам, руководство парка создало рабочую группу, чтобы выяснить все детали происшествия.

По данным СК, днем в субботу в одном из парков на востоке Москвы произошла поломка аттракциона, кабинка с находившимися там тремя детьми упала, они получили травмы.

"С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело", - сообщила Иванова.

По ее словам, сейчас следователи осматривают место происшествия, а также проводят другие следственные действия, направленные на выяснение причин случившегося.