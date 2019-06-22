Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T14:33Z
https://ria.ru/20190622/1555814164.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Число жертв обрушения здания в Камбодже увеличилось до семи человек

Вчера, 14:33
330
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число жертв обрушения строящегося здания на юге Камбоджи выросло до 7, еще 21 человек пострадал, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.
Ранее сообщалось, что не менее трех человек погибли, десять пострадали в результате обрушения строящегося здания в провинции Преа-Сиануквиль на юге Камбоджи. Полиция заявляла, что обрушение произошло около 05.00 по местному времени (01.00 мск).
Стоп-кадр видео последствий обрушения дома в Красноармейском районе Волгограда
28 мая, 17:25
В Волгограде частично обрушился двухэтажный дом
"По состоянию на 14.00 по местному времени (10.00 мск) семь человек, включая женщину, были найдены мертвыми под обломками и еще 21 человек пострадал", - передает агентство.
Отмечается, что губернатор провинции Юнь Минь (Yun Min) заявил агентству, что, предположительно, от 40 до 50 рабочих спали в здании, когда оно обрушилось.
В свою очередь командир военной полиции провинции Хэн Банти (Heng Bunty) отметил, что спасательная операция все еще продолжается для поиска других жертв.
Агентство также приводит слова представителя министерства землеустройства, городского планирования и строительства Сенга Лота (Seng Loth), который заявил, что здание было построено без разрешения, вопреки предупреждениям провинциальных властей, а весь проект был "нелицензированным".
Дом №3 на ул. Измайлова. Из фасада высыпались кирпичи
26 марта, 08:00
"Стыдно здесь находиться". Как люди выживают в бараках и аварийных домах
При этом агентство со ссылкой на министерство труда страны уточняет, что пострадавшие были доставлены в больницу, а национальный фонд социального страхования покрыл их медицинские расходы.
110200
Обсудить 0
КамбоджаВ мире
Рекомендуем
В Тверской области катер врезался в берег
РИА
Новости
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
В Петербурге загорелось здание на площади в тысячу квадратных метров
В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов
Лента
новостей
В Татарстане произошел пожар на пассажирском теплоходе
В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами
В Екатеринбурге потушили пожар в цехе лакокрасочных материалов
Число жертв крушения самолета на Гавайях выросло до 11 человек
В Дагестане сотрудники ФСБ ликвидировали боевиков: кадры с места событий
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков ИГ* в Дагестане
На Гавайях девять человек погибли при крушении самолета
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи, переданном учреждениям здравоохранения Свердловской области
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Забайкалье пять человек погибли в ДТП
Ливийская береговая охрана спасла 199 нелегальных мигрантов
В Пензенской области три человека погибли в ДТП
Карета скорой помощи в Камбодже
Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34В Киеве завершился "Марш равенства"
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
Лента новостейМолния