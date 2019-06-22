Число жертв обрушения здания в Камбодже увеличилось до семи человек

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Число жертв обрушения строящегося здания на юге Камбоджи выросло до 7, еще 21 человек пострадал, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

Ранее сообщалось, что не менее трех человек погибли, десять пострадали в результате обрушения строящегося здания в провинции Преа-Сиануквиль на юге Камбоджи. Полиция заявляла, что обрушение произошло около 05.00 по местному времени (01.00 мск).

"По состоянию на 14.00 по местному времени (10.00 мск) семь человек, включая женщину, были найдены мертвыми под обломками и еще 21 человек пострадал", - передает агентство.

Отмечается, что губернатор провинции Юнь Минь (Yun Min) заявил агентству, что, предположительно, от 40 до 50 рабочих спали в здании, когда оно обрушилось.

В свою очередь командир военной полиции провинции Хэн Банти (Heng Bunty) отметил, что спасательная операция все еще продолжается для поиска других жертв.

Агентство также приводит слова представителя министерства землеустройства, городского планирования и строительства Сенга Лота (Seng Loth), который заявил, что здание было построено без разрешения, вопреки предупреждениям провинциальных властей, а весь проект был "нелицензированным".