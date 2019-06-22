Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T14:33Z
https://ria.ru/20190622/1555814142.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155581/40/1555814062_62:0:1612:872_1036x0_80_0_0_02b0aa9d0e51af20f71348a9cf56cc5d.jpg
РИА Новости

Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке "Сокольники"

Вчера, 14:33
25033
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео со сломанным аттракционом "Колобок" в столичном парке культуры и отдыха "Сокольники".
На кадрах видно, что аттракцион не работает, площадка вокруг него пуста.
Ранее стало известно, что в результате поломки карусели пострадали трое детей.
В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что двоих пострадавших доставили в травмпункт, одного — в детскую больницу.
Их состояние оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, рассказали в ведомстве.
Врач скорой медицинской помощи
8 апреля, 15:36
В Кургане шестилетняя девочка упала с аттракциона
325261517
Обсудить 1
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров"
РИА
Новости
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Монумент Мужество мемориального комплекса Брестская крепость-герой
Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
"Верх цинизма": Соловьев высмеял заявление Зеленского о мире
В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Чистый бланк ответов и ручки перед началом ЕГЭ
Сдавшая все ЕГЭ на сто баллов выпускница раскрыла секрет успеха
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Река Кура и исторический центр Тбилиси
Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян
Режиссер Роберт Стуруа. Архивное фото
"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
Николай Валуев
Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
В Москве прошли задержания в общественном пространстве "Яма"
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала лучшую диету
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34В Киеве завершился "Марш равенства"
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
Лента новостейМолния