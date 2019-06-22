Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке "Сокольники"

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Телеканал "360" Телеканал "360" опубликовал видео со сломанным аттракционом "Колобок" в столичном парке культуры и отдыха "Сокольники".

На кадрах видно, что аттракцион не работает, площадка вокруг него пуста.

Ранее стало известно, что в результате поломки карусели пострадали трое детей.

В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы сообщили, что двоих пострадавших доставили в травмпункт, одного — в детскую больницу.