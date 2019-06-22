Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-22T14:37Z
https://ria.ru/20190622/1555814118.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155581/41/1555814183_0:235:2805:1813_1036x0_80_0_0_4e6ecb6d1940babd3ebaeba819fa6311.jpg
РИА Новости

В Музее Победы установили главную "Свечу памяти"

Вчера, 14:35
491
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗал памяти и скорби в музее Победы в Москве
Зал памяти и скорби в музее Победы в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В День памяти и скорби в московском Музее Победы установлена главная “Свеча памяти”. Она была зажжена накануне во время поминальной службы в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.
В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, общественные и политические деятели, школьники и студенты. Почетными гостями мероприятия стали руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской и депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Акция служит прекрасным свидетельством нашей живой памяти о защитниках Отечества. И память эта выражается в конкретных делах: по всей стране проходят Вахты Памяти, поисковые экспедиции, открываются памятные знаки и мемориалы, возвращаются имена героев. И для нас, и для будущих поколений их подвиг останется примером мужества, доблести, беззаветной преданности Родине и веры в Победу", – отметил в своем обращении к участникам акции министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Очень важно понять, что нам нужно научиться скорбеть, нужно научить этому наших детей. На нас лежит огромная ответственность – сделать так, чтобы они не только помнили о 9-м мая, но и чтобы умели скорбеть 22-го июня. Нам надо постараться передать чувства о Дне памяти и скорби дальше, и в этот день более уместными для наших встреч будут слова не "добрый день", а "здравствуйте!", это по-настоящему важно", – отметил в своем выступлении Артем Хуторской.
© Фото : Исполком ООД "Бессмертный полк России"Выступление руководителя исполкома общественного движения “Бессмертный полк России” Артема Хуторского на акции ”Свеча памяти”
Выступление руководителя исполкома общественного движения “Бессмертный полк России” Артема Хуторского на акции ”Свеча памяти”
© Фото : Исполком ООД "Бессмертный полк России"
Выступление руководителя исполкома общественного движения “Бессмертный полк России” Артема Хуторского на акции ”Свеча памяти”
"Мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, погиб от голода, бомбежек, карателей, но не сдался врагу. Мы вспоминаем и прославленных героев, и безымянных солдат. Тех, чьи матери и жены не дождались своих сыновей и мужей. Мы скорбим о поколении, ушедшем на фронт после выпускного бала, – кто не успел создать семью и кто оставил вдов и сирот", – подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.
Главная "Свеча памяти" была помещена на специальный стеклянный подиум в музейном Зале памяти и скорби. Там же участники акции смогли зажечь свои свечи и расставить их по периметру зала.
Вчера, 04:30
У мемориала Второй мировой войны в Вашингтоне прошла акция "Свеча памяти"
В рамках акции победителей Диктанта Победы состоялась экскурсия по музею. Кроме того, в течение для посетителей музея организован показ кинокартин "Брестская крепость", "Восхождение", "Белорусский вокзал".
Международная мемориальная акция "Свеча Памяти" проходит 21–22 июня в России, ближнем и дальнем зарубежье в 11-й раз.
900201
Обсудить 0
Артем ХуторскойРоссийское военно-историческое обществоВладимир МединскийАлександр ХинштейнМоскваОбщество
Рекомендуем
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
РИА
Новости
СК завел уголовное дело после ЧП с детьми на аттракционе в парке Сокольники
Участники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
Туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию
Лента
новостей
Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
Лидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сцене во время церемонии открытия 34-го саммита АСЕАН в отеле Athenee в Бангкоке, Таиланд. 23 июня 2019
Лидеры стран АСЕАН открыли хранилище гуманитарной помощи
Жара в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Маяк Шпанберга на мысе Краб острова Шикотан Сахалинской области
Путин ответил на претензии Японии по Курилам
Юрий Бойко
Бойко рассказал, каким образом нужно добиваться мира на Украине
В поселке Ханымей ЯНАО установили мемориал “Эхо войны”
В поселке Ханымей ЯНАО установили мемориал “Эхо войны”
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
МЧС дало рекомендации горожанам в связи с жарой в Москве
Ударные вертолеты Ми-28Н Ночной охотник
ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
Актер Сергей Сивохо
Партия Зеленского выдвинула экс-игрока КВН кандидатом на выборы в Раду
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко намерен баллотироваться в депутаты ЕП, когда Украина вступит в ЕС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:34В Киеве завершился "Марш равенства"
11:18В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:09В Удмуртии задержали инвалида, подозреваемого в осквернении могил
10:59На Урале при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
10:58Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили на плановый ремонт
10:51В центре Киева националисты и радикалы перекрыли дорогу "Маршу равенства"
10:43Рогозин рассказал, сколько ракет "Ангара" будет производить "Полет"
10:40В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
10:39Россия за сутки зафиксировала девять нарушений перемирия в Сирии
10:28Путин назвал Сабантуй неотъемлемой частью культурного кода
10:27Число жертв обрушения строящегося здания в Камбодже выросло до 18 человек
10:21ВКС получили два новейших вертолета Ми-28НМ
10:17ВСУ девять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
10:11В ДТП в Калмыкии погибли четыре человека
10:10Турция готова принимать до трех миллионов круизных туристов в год
10:07При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
10:07Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
10:04WSJ: советники убеждали Трампа нанести точечные удары по Ирану
10:02На Украине задержали группу, готовившую провокации на "Марше равенства"
Лента новостейМолния