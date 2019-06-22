В Музее Победы установили главную "Свечу памяти"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В День памяти и скорби в московском Музее Победы установлена главная “Свеча памяти”. Она была зажжена накануне во время поминальной службы в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, общественные и политические деятели, школьники и студенты. Почетными гостями мероприятия стали руководитель исполкома общественного движения "Бессмертный полк России" Артем Хуторской и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Акция служит прекрасным свидетельством нашей живой памяти о защитниках Отечества. И память эта выражается в конкретных делах: по всей стране проходят Вахты Памяти, поисковые экспедиции, открываются памятные знаки и мемориалы, возвращаются имена героев. И для нас, и для будущих поколений их подвиг останется примером мужества, доблести, беззаветной преданности Родине и веры в Победу", – отметил в своем обращении к участникам акции министр культуры Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Очень важно понять, что нам нужно научиться скорбеть, нужно научить этому наших детей. На нас лежит огромная ответственность – сделать так, чтобы они не только помнили о 9-м мая, но и чтобы умели скорбеть 22-го июня. Нам надо постараться передать чувства о Дне памяти и скорби дальше, и в этот день более уместными для наших встреч будут слова не "добрый день", а "здравствуйте!", это по-настоящему важно", – отметил в своем выступлении Артем Хуторской.

© Фото : Исполком ООД "Бессмертный полк России" Выступление руководителя исполкома общественного движения “Бессмертный полк России” Артема Хуторского на акции ”Свеча памяти” © Фото : Исполком ООД "Бессмертный полк России" Выступление руководителя исполкома общественного движения “Бессмертный полк России” Артема Хуторского на акции ”Свеча памяти”

"Мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, погиб от голода, бомбежек, карателей, но не сдался врагу. Мы вспоминаем и прославленных героев, и безымянных солдат. Тех, чьи матери и жены не дождались своих сыновей и мужей. Мы скорбим о поколении, ушедшем на фронт после выпускного бала, – кто не успел создать семью и кто оставил вдов и сирот", – подчеркнул директор Музея Победы Александр Школьник.

Главная "Свеча памяти" была помещена на специальный стеклянный подиум в музейном Зале памяти и скорби. Там же участники акции смогли зажечь свои свечи и расставить их по периметру зала.

В рамках акции победителей Диктанта Победы состоялась экскурсия по музею. Кроме того, в течение для посетителей музея организован показ кинокартин "Брестская крепость", "Восхождение", "Белорусский вокзал".