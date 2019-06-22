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РИА Новости

В Москве на станциях метро и МЦК раздают бесплатную воду из-за сильной жары

Вчера, 14:29
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Метрополитен. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Бесплатную воду раздают на станциях метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) из-за сильной жары, сообщает пресс-служба столичной подземки.
"Сегодня в жару раздаём воду на станциях метро и МЦК. Метро: "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект" и "Выхино", "Измайловская" и "Кунцевская", а также на "Технопарке", - говорится в сообщении метро в Twitter.
Добавляется, что воду также раздают на станциях МЦК "Бульвар Рокоссовского", "Окружная", "Владыкино", "Панфиловская", "Балтийская", "Стрешнево", "Зорге".
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