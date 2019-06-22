Клинцевич прокомментировал угрозы Трампа в адрес Ирана

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Угрозы США могут подтолкнуть Иран к ускоренной разработке ядерного оружия, заявил член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что в случае войны с Ираном последний столкнется с "невиданными прежде разрушениями", отметив при этом, что не хочет этого.

"Конечно, нужно следить за своими словами: из сказанного следует, что удары по Ирану будут иметь даже более тяжкие последствия для его народа, чем атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки для Японии. Но дело не только в этом", - написал Клинцевич в Facebook , комментируя слова Трампа.

Он также отметил, что сейчас антииранская риторика Трампа гораздо жестче по сравнению с тем, что он говорил даже в самые напряженные периоды отношений с Северной Кореей. Политик связывает это с тем, что в отличие от КНДР у Ирана нет ядерного оружия.

"Очень опасаюсь, что теперь Тегеран может отбросить свои международные обязательства, возобновив работу – причем ускоренными темпами – над своей ядерной программой", - добавил Клинцевич.

Он также предположил, что действия США могут подтолкнуть и другие страны к созданию ядерного оружия. "Таким образом, по режиму нераспространения ядерного оружия как одного из ключевых факторов международной безопасности наносится сильнейший удар", - заключил политик.

Корпус стражей исламской революции 20 июня сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.