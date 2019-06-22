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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал угрозы Трампа в адрес Ирана

Вчера, 14:25
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Угрозы США могут подтолкнуть Иран к ускоренной разработке ядерного оружия, заявил член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что в случае войны с Ираном последний столкнется с "невиданными прежде разрушениями", отметив при этом, что не хочет этого.
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумал
21 июня, 17:19
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
"Конечно, нужно следить за своими словами: из сказанного следует, что удары по Ирану будут иметь даже более тяжкие последствия для его народа, чем атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки для Японии. Но дело не только в этом", - написал Клинцевич в Facebook, комментируя слова Трампа.
Он также отметил, что сейчас антииранская риторика Трампа гораздо жестче по сравнению с тем, что он говорил даже в самые напряженные периоды отношений с Северной Кореей. Политик связывает это с тем, что в отличие от КНДР у Ирана нет ядерного оружия.
"Очень опасаюсь, что теперь Тегеран может отбросить свои международные обязательства, возобновив работу – причем ускоренными темпами – над своей ядерной программой", - добавил Клинцевич.
Он также предположил, что действия США могут подтолкнуть и другие страны к созданию ядерного оружия. "Таким образом, по режиму нераспространения ядерного оружия как одного из ключевых факторов международной безопасности наносится сильнейший удар", - заключил политик.
Президент США Дональд Трамп
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В Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана
Корпус стражей исламской революции 20 июня сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе" и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
21 июня, 09:18
"Американцы мечутся". Политолог о возможности удара США по Ирану Дональд Трамп сначала одобрил удары по Ирану, а потом передумал, пишут американские СМИ. США пока пытаются просто запугать Иран, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев.
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Дональд ТрампФранц КлинцевичРоссияИранСШАВ мире
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