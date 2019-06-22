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РИА Новости

Бойко рассказал, каким образом нужно добиваться мира на Украине

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЮрий Бойко
Юрий Бойко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Юрий Бойко. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что для достижения мира в стране нужны конкретные действия, а не пустые разговоры.
"Больше всего люди хотят мира! И это особенно остро ощущается здесь, в Донбассе, в десятках километров от линии разграничения", - написал Бойко на своей странице в соцсети Facebook.
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По его словам, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" идет на выборы, чтобы вернуть Украине мир, а людям – страну, которой они будут гордиться.
"Для достижения мира нужны конкретные действия, а не пустые разговоры. Задача команды "Оппозиционной платформы - За жизнь" – придя в парламент, не говорить о мире, а добиться мира. С вашей поддержкой мы сможем это сделать", - добавил депутат Рады.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае новый президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Ситуация на УкраинеДонбассЮрий БойкоУкраинаВ мире
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