Бойко рассказал, каким образом нужно добиваться мира на Украине

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что для достижения мира в стране нужны конкретные действия, а не пустые разговоры.

"Больше всего люди хотят мира! И это особенно остро ощущается здесь, в Донбассе, в десятках километров от линии разграничения", - написал Бойко на своей странице в соцсети Facebook

По его словам, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" идет на выборы, чтобы вернуть Украине мир, а людям – страну, которой они будут гордиться.

"Для достижения мира нужны конкретные действия, а не пустые разговоры. Задача команды "Оппозиционной платформы - За жизнь" – придя в парламент, не говорить о мире, а добиться мира. С вашей поддержкой мы сможем это сделать", - добавил депутат Рады.