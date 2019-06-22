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РИА Новости

Кузнецова контролирует ситуацию с детьми, найденными в квартире в Москве

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова . Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию с детьми, обнаруженными правоохранительными органами в квартире на северо-востоке Москвы в антисанитарных условиях.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что СК проверит публикацию СМИ о двух детях, найденных в квартире на северо-востоке Москвы в непригодных для проживания условиях. Позже уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил, что дети помещены в лечебное заведение, где с ними работают психологи и специалисты.
Воспитанник одного из детских домов
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"Мы на связи с больницей, где сейчас находятся дети. По сообщению врачей, девочки чувствуют себя хорошо, ведут себя спокойно, общительны, рисуют. Внешне не выявлены признаки каких-либо заболеваний, сейчас проводится обследование", - сказала Кузнецова.
По имеющейся у детского омбудсмена информации, девочкам 7 и 8 лет, они не посещали образовательные учреждения.
"Следственными органами Москвы проводится доследственная проверка, которая позволит нам сделать дальнейшие выводы", - добавила Кузнецова.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович рассказал РИА Новости, что семья с недавнего времени находилась на контроле у органов опеки. Также он рассказал, что во время визитов работников соцзащиты родители проявляли агрессию.
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Детские вопросыАнна КузнецоваМоскваПроисшествия
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