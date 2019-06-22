Кузнецова контролирует ситуацию с детьми, найденными в квартире в Москве

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова держит на контроле ситуацию с детьми, обнаруженными правоохранительными органами в квартире на северо-востоке Москвы в антисанитарных условиях.
Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что СК проверит публикацию СМИ о двух детях, найденных в квартире на северо-востоке Москвы в непригодных для проживания условиях. Позже уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил, что дети помещены в лечебное заведение, где с ними работают психологи и специалисты.
2 апреля, 12:29Ребенок в беде: откуда берутся "дети-маугли" и как им помочьДети, которые пострадали из-за пренебрежения родителями своими обязанностями по уходу и воспитанию, регулярно попадают в поле внимания общественности. У людей возникает много вопросов: как так получилось, что происходит с ребенком в таких условиях и можно ли ему как-то помочь? Точка зрения психологов на эти сложные проблемы – в нашем материале.
"Мы на связи с больницей, где сейчас находятся дети. По сообщению врачей, девочки чувствуют себя хорошо, ведут себя спокойно, общительны, рисуют. Внешне не выявлены признаки каких-либо заболеваний, сейчас проводится обследование", - сказала Кузнецова.
По имеющейся у детского омбудсмена информации, девочкам 7 и 8 лет, они не посещали образовательные учреждения.
"Следственными органами Москвы проводится доследственная проверка, которая позволит нам сделать дальнейшие выводы", - добавила Кузнецова.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович рассказал РИА Новости, что семья с недавнего времени находилась на контроле у органов опеки. Также он рассказал, что во время визитов работников соцзащиты родители проявляли агрессию.