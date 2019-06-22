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РИА Новости
Туризм

Российские туристы могут требовать возврата денег за путевки в Грузию

Вчера, 14:04
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Граждане России, которые приобрели отдельные туристские услуги в Грузии, такие как, например, отель или экскурсии, или полные туры, могут обратиться к продавцам за расторжением договоров и возвратом денег, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера РФ Максима Акимова по итогам совещания, посвященного вопросу приостановки авиаперевозок из России в Грузию.
Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продажи туров в Грузию и разместить информацию о правах туристов на своих сайтах. Туристы, приобретавшие туры через российских туроператоров, имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта и получения полной компенсации за тур, отметил представитель.
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"Граждане, приобретавшие отдельные туристские услуги (размещение, экскурсии и так далее) вправе обращаться по месту приобретения таких услуг для возврата денежных средств в соответствии с гражданским законодательством РФ и российским законодательством о защите прав потребителей", - также заявил он.
Представитель Акимова также рассказал, что на совещании были выработаны решения, призванные минимизировать негативные последствия для россиян, которые в данный момент находятся в Грузии. "Выработаны решения по минимизации возможных негативных последствий для находящихся в Грузии российских граждан и организации их всестороннего информирования о вариантах возвращения домой. Проработаны вопросы функционирования горячих линий авиакомпаний и турагентств, информирования граждан через их сайты и с помощью СМС-уведомлений", - рассказал он.
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Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысяч туристов из России, а число самостоятельных уточняется.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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ТуризмПротесты в ГрузииНовости - ТуризмМаксим АкимовРоссияГрузияОбщество
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