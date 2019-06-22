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РИА Новости

Представитель Алибасова рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Вчера, 14:03
14100
© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкКиноактриса Лидия Федосеева-Шукшина
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина
© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в фотобанк
Киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал РИА Новости о состоянии супруги продюсера, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая попала в больницу.
По его словам, актриса почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы.
В настоящее время состояние Федосеевой-Шукшиной улучшилось, отметил он.
Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идет.
Вадим Горжанкин
Ранее дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что ночью ее мать почувствовала себя плохо, поэтому ей вызвали скорую помощь. По ее словам, медики "очень быстро, оперативно приехали".
Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. Она играла в таких фильмах, как "Калина красная", "Ключ без права передачи", "Не покидай…", "Они сражались за Родину", "Печки-лавочки", "Хождение по мукам", "Шизофрения", "12 стульев" и других.
В ноябре прошлого года актриса вышла замуж за Бари Алибасова. В начале июня его в тяжелом состоянии госпитализировали после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Несколько дней Алибасов провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Недавно его выписали из медицинского учреждения.
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Лидия Федосеева-ШукшинаРоссия
Популярные комментарии
Как-то всё не так в этой семье.
22 июня, 14:21
Юрий Иванов
1110100
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