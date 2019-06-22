Представитель Алибасова рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал РИА Новости о состоянии супруги продюсера, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая попала в больницу.

По его словам, актриса почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы.

В настоящее время состояние Федосеевой-Шукшиной улучшилось, отметил он.

Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает. Речи о длительной госпитализации не идет. Вадим Горжанкин

Ранее дочь актрисы Ольга Шукшина сообщила, что ночью ее мать почувствовала себя плохо, поэтому ей вызвали скорую помощь. По ее словам, медики "очень быстро, оперативно приехали".

Лидия Федосеева-Шукшина — советская и российская актриса. Она играла в таких фильмах, как "Калина красная", "Ключ без права передачи", "Не покидай…", "Они сражались за Родину", "Печки-лавочки", "Хождение по мукам", "Шизофрения", "12 стульев" и других.