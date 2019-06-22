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РИА Новости

В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП

Вчера, 13:51
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© Фото : УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краюДТП на 1080 км трассы Р255 "Сибирь" с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. 22 июня 2019
ДТП на 1080 км трассы Р255 Сибирь с грузовиком и двумя легковыми автомобилями. 22 июня 2019
© Фото : УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю
КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении грузового автомобиля с двумя легковушками в Красноярском крае, сообщает ГИБДД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в Иланском районе на востоке края.
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"Сегодня около 13:00 (09:00 мск) на 1080 километре трассы Р255 "Сибирь" водитель грузового автомобиля, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с автомобилем Nissan, а затем и с Toyota Corolla. В Toyota погибли две женщины и их дети — мальчики 2010 и 2013 годов рождения. Они возвращались из Тайшета в Канск", — говорится в сообщении.
В настоящее время движение осуществляется по одной полосе. На месте происшествия работает ДПС, обеспечивая реверсивное движение.
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Красноярский крайПроисшествия
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