В Красноярском крае четыре человека погибли в ДТП

КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при столкновении грузового автомобиля с двумя легковушками в Красноярском крае, сообщает ГИБДД по региону.

В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

Что делать в случае ДТП В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

"Сегодня около 13:00 (09:00 мск) на 1080 километре трассы Р255 "Сибирь" водитель грузового автомобиля, выехав на встречную полосу, допустил столкновение с автомобилем Nissan, а затем и с Toyota Corolla. В Toyota погибли две женщины и их дети — мальчики 2010 и 2013 годов рождения. Они возвращались из Тайшета в Канск", — говорится в сообщении.