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РИА Новости

Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже госнаград

Вчера, 13:49
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от торговой интернет-площадки eBay удалить объявления о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны и других государственных наград, говорится в сообщении ведомства.
"На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений в американскую интернет-компанию eBay направлены требования об удалении объявлений в отношении 32 страниц сайта. На них содержится информация о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия", - сообщает Роскомнадзор.
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По данным службы, компания уже удалила информацию с 11 интернет-страниц в указанный срок, ожидается удаление еще с 21 страницы.
В Роскомнадзоре напоминают, что приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР, СССР является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Отмечается, что, согласно федеральному закону №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", запрещается распространять информацию, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.
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РоскомнадзорeBay, Inc.Общество
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