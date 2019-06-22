Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже госнаград

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от торговой интернет-площадки eBay удалить объявления о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны и других государственных наград, говорится в сообщении ведомства.
"На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений в американскую интернет-компанию eBay направлены требования об удалении объявлений в отношении 32 страниц сайта. На них содержится информация о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия", - сообщает Роскомнадзор.
По данным службы, компания уже удалила информацию с 11 интернет-страниц в указанный срок, ожидается удаление еще с 21 страницы.
В Роскомнадзоре напоминают, что приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград РФ, РСФСР, СССР является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Отмечается, что, согласно федеральному закону №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", запрещается распространять информацию, за которую предусмотрена административная или уголовная ответственность.