Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже госнаград

"На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений в американскую интернет-компанию eBay направлены требования об удалении объявлений в отношении 32 страниц сайта. На них содержится информация о продаже орденов и медалей Великой Отечественной войны, а также иных государственных наград и знаков отличия", - сообщает Роскомнадзор.